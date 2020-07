Belen Rodriguez a Tu sì que vales: Mediaset le dimezza lo stipendio (Di martedì 21 luglio 2020) Belen Rodriguez è impegnata con le registrazioni della nuova stagione televisiva di Tu sì que vales, ma secondo il portale Dagospia l’ex moglie di Stefano De Martino si sarebbe vista ridurre lo stipendio da Mediaset. Se Belen Rodriguez pensava di poter trascorrere un’estate tranquilla, sopratutto dopo il periodo del lockdown, beh si sbaglia di grosso. … L'articolo Belen Rodriguez a Tu sì que vales: Mediaset le dimezza lo stipendio è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

