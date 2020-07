BadPower, l’attacco che prende di mira i caricabatterie e minaccia gli smartphone di incendio (Di martedì 21 luglio 2020) Negli ultimi anni abbiamo assistito a una corsa, da parte dei produttori, a sviluppare tecnologie di ricarica ultrarapida sempre più performanti, sino al recente annuncio di Oppo, che ha messo a punto una ricarica da 125 W, che consente di ricaricare in 20 minuti una batteria da 5000 mAh. Una scelta obbligata, visto che la tecnologia stessa delle batterie è ferma da decenni e non consente ai dispositivi mobili di compiere un vero salto di qualità. Purtroppo però anche in questo caso esiste un rovescio della medaglia, anche abbastanza preoccupante: una falla scoperta dai ricercatori cinesi del laboratorio Xuanwu Lab di Tencent, che affligge almeno 18 modelli di caricabatteria di 8 diversi produttori (i test sono stati svolti su 35 modelli selezionati tra i 234 disponibili sul mercato). Si chiama BadPower e sostanzialmente manomette il firmware ... Leggi su ilfattoquotidiano

