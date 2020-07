Atletica, c’è il via libera: Robert Grant potrà gareggiare per la Nazionale azzurra (Di martedì 21 luglio 2020) Nonostante fosse già in possesso della doppia cittadinanza, italiana e statunitense, è stato necessario l’ok della World Athletics per permettere a Robert Grant di gareggiare per i colori azzurri. Il 24enne nativo di Phoenix, legato all’Italia per via dei nonni paterni, originari della provincia di Verbano-Cusio-Ossola, più precisamente a Premia, è un quattrocentista e ostacolista che vanta un primato personale di 45.84 nei 400 indoor. Ad attirare le luci di riflettori ci ha pensato però quando, con la formazione del Texas A&M, si è reso protagonista di un incredibile 44.84 nella staffetta 4×400 indoor, contribuendo alla seconda prestazione mondiale di sempre. “Era tanto che lavoravamo e ora siamo molto contenti. Robert era molto motivato e desideroso ... Leggi su sportface

