Assange, chiusa in una gabbia la stilista Vivienne Westwood contesta la sua estradizione (Di martedì 21 luglio 2020) chiusa in una gigantesca gabbia per canarini, montata di fronte al Tribunale di Londra che dovrà decidere sull’estradizione di Julian Assange, la stilista britannica Vivienne Westwood, regina del punk moderno e della provocazione contesta così la consegna del fondatore di Wikileaks agli Usa che lo vogliono processare. “Io sono Jiulian Assange, sono un canarino chiuso in una gabbia!“, ha detto Westwood, tutta vestita di giallo, e seduta sull’altalena della gabbia. “Julian è un combattente per la libertà che è vittima di abusi da parte dell’illegale gioco della legge dei governi”, ha affermato la 79enne ... Leggi su secoloditalia

criccicracci : RT @SecolodItalia1: Assange, chiusa in una gabbia la stilista Vivienne Westwood contesta la sua estradizione - SecolodItalia1 : Assange, chiusa in una gabbia la stilista Vivienne Westwood contesta la sua estradizione - DiEM25_IT : ?? ???????? ?????????????? | ?????????????? /// 19.00 ?????? with @Miltos Manetas, Berardo Carboni, @PatriziaPozzo & Cesare Pietroiusti… - marchesaangely : RT @SMaurizi: 27. L’inchiesta si è chiusa con 2 reati prescritti,1 archiviato per “affievolimento prove”, #Assange è rimasto 9ANNI indagato… -

Ultime Notizie dalla rete : Assange chiusa Assange, chiusa in una gabbia la stilista Vivienne Westwood contesta la sua... Il Secolo d'Italia Assange, chiusa in una gabbia la stilista Vivienne Westwood contesta la sua estradizione

Chiusa in una gigantesca gabbia per canarini, montata di fronte al Tribunale di Londra che dovrà decidere sull’estradizione di Julian Assange, la stilista britannica Vivienne Westwood, regina del punk ...

Caso Saab. Primo ok per l’estradizione del presunto prestanome di Maduro

Le autorità di Capo Verde hanno accolto la richiesta di estradizione degli Stati Uniti dell’imprenditore colombiano, ma bisogna ancora aspettare l’approvazione della Corte d'appello di Barlavento. Int ...

Chiusa in una gigantesca gabbia per canarini, montata di fronte al Tribunale di Londra che dovrà decidere sull’estradizione di Julian Assange, la stilista britannica Vivienne Westwood, regina del punk ...Le autorità di Capo Verde hanno accolto la richiesta di estradizione degli Stati Uniti dell’imprenditore colombiano, ma bisogna ancora aspettare l’approvazione della Corte d'appello di Barlavento. Int ...