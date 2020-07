Ascolti tv lunedì 20 luglio: Il giovane Montalbano, Made in Sud, Finalmente la felicità (Di martedì 21 luglio 2020) Ascolti tv lunedì 20 luglio 2020: auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 20 luglio 2020? Su Rai 1 è andata in onda la replica di una puntata della serie Il giovane Montalbano, invece su Canale 5 il film di Pieraccioni Finalmente la felicità. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv lunedì 20 luglio 2020? Ascolti tv 20 luglio 2020, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Notizia in aggiornamento Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Notizia in aggiornamento Preserale I dati Auditel e lo share ... Leggi su tpi

funghetto_kway : @Emon60302373 pensa se lavori in un posto dove hai la radio accesa per 8 ore di seguito dal lunedì al venerdì. Asco… - jennybreakfree : RT @btchstaygold: ho sentito che lunedì radio 105 farà una diretta per chiarire la situazione voi NON entrate è chiaro che ci usano solo pe… - TosattoGiulia : RT @mainellavita: Hanno capito che Bangtan e Army possono portargli successo, visualizzazione, ascolti. Che clown che sono, mi raccomando A… - my_lifeuu : RT @mainellavita: Hanno capito che Bangtan e Army possono portargli successo, visualizzazione, ascolti. Che clown che sono, mi raccomando A… - NJungko0k : RT @mainellavita: Hanno capito che Bangtan e Army possono portargli successo, visualizzazione, ascolti. Che clown che sono, mi raccomando A… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti lunedì Coronavirus, dal Piemonte alla Puglia ondata di scioperi nelle fabbriche: «Non c’è sicurezza». Si muove Conte Corriere della Sera