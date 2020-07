Arcore, treno fermo in stazione mezz'ora: troppe bici a bordo (Di martedì 21 luglio 2020) Arcore, Monza,, 21 luglio 2020 - treno fermo in stazione per le troppe biciclette a bordo. E' la spiegazione data dagli altoparlanti per il ritardo del treno suburbano 10841 di trenord, partito da ... Leggi su ilgiorno

Il convoglio, partito da Lecco e diretto a Milano Porta Garibaldi, è stato fatto ripartire dopo l'intervento delle forze dell'ordine ...

E’ (quasi) pronto per l’inaugurazione il sottopasso pedonale sotto la ferrovia che si porterà via il passaggio a livello piazzato più di un secolo fa nel centro del paese. Il piccolo tunnel sbuca dall ...

