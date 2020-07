Alex Zanardi lascia l’ospedale di Siena. Trasferito in una centro di riabilitazione: torna la speranza (Di martedì 21 luglio 2020) A più di un mese dal tragico incidente di Pienza per Alex Zanardi inizia un nuovo percorso. Il campione parolimpico ha lasciato il Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena per iniziare un percorso di neuro-riabilitazione in un’altra struttura della Lombardia. Alex Zanardi lascia l’ospedale di Siena La direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese comunica infatti che “in questi giorni si è concluso il programma di sedo-analgesia al quale era sottoposto l’atleta”. “Dopo la sospensione della sedazione – continua il bollettino -“la normalità dei parametri cardio-respiratori e metabolici, la stabilità delle condizioni cliniche ... Leggi su secoloditalia

SkySportF1 : ULTIM'ORA Alex Zanardi dimesso e trasferito in centro specialistico di recupero e riabilitazione #SkyMotori #Formula1 #F1 - Agenzia_Ansa : Alex #Zanardi lascia l'ospedale di Siena, trasferito in un centro di neuro-riabilitazione. Da giorni era stata sosp… - fanpage : ?? Ultim'ora Alex Zanardi pronto ad essere trasferito all'estero - susy_juve : Bentornato Alex #Zanardi ora ancora di più non si molla un caxxo ?????????? - cristin09584818 : Dio c'é. Bentornato Alex!!!! #Zanardi Dimesso dall’ospedale di Siena per iniziare la riabilitazione -