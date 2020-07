'Voglio un pianeta così": da Alesandro Gassmann a Bianca Balti, i vip in campo per l'ambiente" (Di lunedì 20 luglio 2020) Attivisti, imprenditori e testimonial green d'eccezione uniscono le loro voci per la tutela del nostro pianeta. 'Voglio un pianeta così' è il nome della campagna di comunicazione che il Parlamento ... Leggi su europa.today

Tg3web : Il Parlamento europeo lancia una campagna per l'ambiente: 'Voglio un pianeta così'. Sui social, Alessandro Gassmann… - leonatre : RT @Tg3web: Il Parlamento europeo lancia una campagna per l'ambiente: 'Voglio un pianeta così'. Sui social, Alessandro Gassmann, Bianca Bal… - maurimol79 : Voglio un pianeta così: la campagna pro ambiente del Parlamento Europeo in Italia - - giap87625642 : RT @Tg3web: Il Parlamento europeo lancia una campagna per l'ambiente: 'Voglio un pianeta così'. Sui social, Alessandro Gassmann, Bianca Bal… - culturatec_fest : RT @Tg3web: Il Parlamento europeo lancia una campagna per l'ambiente: 'Voglio un pianeta così'. Sui social, Alessandro Gassmann, Bianca Bal… -