Virus | focolaio a Ostia | caccia al paziente zero e ai positivi nascosti Nel Lazio altri 17 nuovi casi

Un sospetto positivo partito da Ostia e di cui si sono perse le tracce. Le autorità sanitarie continuano nella ricerca del cittadino bengalese considerato il «caso indice» che...

Troverete professionisti preparati in grado di darvi tutte le risposte. E se serve, vi chiederanno di fare un tampone: meglio fare uno in più che uno in meno». Francesco Benazzi, direttore generale de ...

Il primo è che gran parte dei positivi restano al momento di origine ignota, quindi potrebbero essere parte di focolai più grandi. Uno di quelli scoperti ieri per esempio è un signore che aveva ...

