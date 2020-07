Una nuova tecnologia per gli iPhone 2021: pannelli OLED con sensori integrati (Di lunedì 20 luglio 2020) Quest'oggi non è degli iPhone 12 che vogliamo parlarvi, ma degli iPhone 2021, dispositivi alla cui presentazione manca ancora più di anno. Come riportato da 'gizmochina.com', i protagonisti della vicenda sono i pannelli OLED di cui i melafonini del prossimo anno saranno equipaggiati. Un report pubblicato da ETNews riferisce circa l'invio dei primi ordini, da parte del colosso di Cupertino, di alcuni pannelli OLED con sensori touch integrati. Allo stato attuale, infatti, la componentistica adibita al rilevamento del tocco dell'utente viene collocata su di una pellicola a propria volta posizionata sopra lo schermo (si tratta, quindi, di due elementi separati, e non di un unico pannello come nel caso che si intende ... Leggi su optimagazine

