Twitch: un ragazzo ha donato agli streamer la bellezza di $20.000 dei genitori (Di lunedì 20 luglio 2020) All'interno di Reddit è comparso un thread scritto da una madre, la quale ha affermato che suo figlio avrebbe speso circa 20.000 dollari finanziando i suoi streamer preferiti. Tramite una carta di debito, che il figlio doveva utilizzare per pagare i pasti scolastici, l'adolescente accedeva al conto di risparmio di sua madre per trasferire fondi per le sue spese online.Nonostante la sua banca abbia reagito immediatamente, congelando le attività e cancellando anche la sua carta di debito, la madre ha cercato senza risultati di ottenere il rimborso del denaro perso. Nel thread di Reddit ha anche descritto come la maggior parte del denaro è andata sui conti di streamer noti come Tfue ed Ewok o atleti NBA e NFL che facevano dirette streaming.Nel tentativo di recuperare i suoi soldi, ha anche contattato Twitch e la sua ... Leggi su eurogamer

