Traffico Roma del 20-07-2020 ore 17:00 (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato Italiane via della Verne Piazza Monte Gennaro In entrambe le direzioni a Monteverde ancora chiusa Piazza Fonteiana tra via Fonteiana via cleonia per lavori urgenti sulle condutture d’acqua sulla via Ardeatina al restringimento della carreggiata per lavori all’altezza di via Casali delle cornacchiole Ci sono code tra via di torricola del raccordo a Roma Sud a causa di un incendio in via dell’ippodromo di Tor di Valle tra l’ippodromo e la pista ciclabile sono chiuse sia la via del mare che la via Ostiense via dei Cocchieri via Monte del ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : A Roma continua il programma #StradeNuove. Oggi siamo nella periferia sud est, in via Appia Pignatelli. Si tratta d… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa perdita di carico tra Svincolo Incisa - Reggello (Km 319,9) e A1 Sv… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2020 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Grande Raccordo Anulare code fra Via Laurentina e la Romanina > Esterna ­ #luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Grande Raccordo Anulare code tra Via S.Alessandro-C.Le Latte e Via Prenestina > Interna ­ #luceverde #Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 20-07-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Operai morti in un cantiere a Roma: i vigili del fuoco sul luogo dell'incidente

Morto Ennio Morricone, diceva di Roma: "Il luogo del cuore è casa mia ... lontano dal caos e dal traffico della città. Scozia, bimbo di 10 anni finisce nella buca di un cantiere e muore Il ...

Vasto incendio a Tor di Valle: bruciano chilometri di sterpaglie

Incendio all'Ippodromo di Tor di Valle: fiamme nei pressi della pista ciclabile Un'alta colonna di fumo si è alzata al di sopra di Tor di Valle, dove nei pressi dell'Ippodromo e della pista ciclabile ...

Morto Ennio Morricone, diceva di Roma: "Il luogo del cuore è casa mia ... lontano dal caos e dal traffico della città. Scozia, bimbo di 10 anni finisce nella buca di un cantiere e muore Il ...Incendio all'Ippodromo di Tor di Valle: fiamme nei pressi della pista ciclabile Un'alta colonna di fumo si è alzata al di sopra di Tor di Valle, dove nei pressi dell'Ippodromo e della pista ciclabile ...