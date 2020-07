Siviglia, ufficiale il riscatto di Suso dal Milan: il comunicato (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Siviglia ha comunicato ufficialmente il riscatto di Suso dal Milan. Il riscatto era legato alla qualificazione in Champions degli iberici Il Siviglia ha ufficializzato il riscatto di Suso dal Milan. Tale riscatto era legato alla qualificazione in Champions da parte degli iberici. «Il Sevilla FC ha reso effettiva la sua opzione di acquisto per Suso. Il giocatore di Cadice diventa un giocatore del club per le prossime cinque stagioni. Dal suo arrivo nel mercato invernale, ha giocato 19 partite, con un goal e un assist» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

