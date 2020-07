Sip: “Frquentare la scuola è importante per imparare a vivere” (Di lunedì 20 luglio 2020) ROMA – “Frequentare la scuola non è importante solo per apprendere delle cose, ma anche per imparare a vivere e a relazionarsi. A settembre tanto più si rispetteranno le regole, tanto più sarà facile tornare a una ‘diversa’ normalità”. Lo dichiara Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria (Sip), intervenendo alla trasmissione ‘Radio1 giorno per giorno’, in onda su Radio Rai, per parlare di quel che accadrà quando bambini e ragazzi rientreranno in classe. Leggi su dire

