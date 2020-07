Silvestre ricomincia dal Belgio: ufficiale la firma con il Mouscron (Di lunedì 20 luglio 2020) Matias Silvestre ha firmato un contratto biennale con i belgi del Mouscron: nuova avventura per il difensore argentino Matias Silvestre riparte dal Belgio e firma per il Mouscron. L’esperto difensore 35enne ha firmato un contratto biennale. Nel corso della passata stagione, Silvestre ha indossato la maglia del Livorno e in carriera anche quelle prestigiose di Sampdoria e Inter. 🔴 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗼 𝟮𝟬/𝟮𝟭 ⚪️ 𝗠𝗮𝘁𝗶𝗮𝘀 𝗦𝗶𝗹𝘃𝗲𝘀𝘁𝗿𝗲 rejoint le Royal Excel Mouscron ! 🇦🇷 Argentin📍 ... Leggi su calcionews24

