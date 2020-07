Settore aereo, compagnie low cost: futuro sempre più buio, delusi dal Governo (Di lunedì 20 luglio 2020) (Teleborsa) – “Il futuro del nostro Settore è sempre più buio e siamo rammaricati di come Governo e Parlamento abbiano totalmente trascurato le richieste di AICALF senza comprendere che le conseguenze delle norme approvate si ripercuoteranno prima di tutto sulla libertà di movimento dei cittadini e sull’economia dei territori finora serviti dalle compagnie low cost”. Sottolineando ancora una volta la gravità della situazione, Matteo Castioni, il Presidente dell’Associazione Italiana compagnie Aeree Low Fares (AICALF) – composta da Blue Air, EasyJet, Norwegian, Ryanair, Volotea e Vueling, compagnie che rappresentano oltre il 50% del traffico aereo italiano ... Leggi su quifinanza

Notiziedi_it : Il trasporto aereo prova la ripartenza: i numeri del settore dopo la crisi - Radiopescara : Il trasporto aereo prova la ripartenza: i numeri del settore dopo la crisi - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Il trasporto aereo prova la ripartenza: i numeri del settore dopo la crisi - Notiziedi_it : Il trasporto aereo prova la ripartenza: i numeri del settore dopo la crisi - simonebertocchi : RT @Agenzia_Italia: Il trasporto aereo prova la ripartenza: i numeri del settore dopo la crisi -

Ultime Notizie dalla rete : Settore aereo

Il Messaggero

Roma. Dopo aver toccato il fondo con la chiusura dei confini tra stati per contenere la pandemia, il traffico aereo comincia ora a risalire la china. Sarà un processo lento – ripetono le associazioni ...Il nostro obiettivo è dialogare in modo costruttivo per sciogliere i nodi che non permettono al settore aereo di essere protagonista in questa fase di rilancio del Paese prima che sia troppo tardi, e ...