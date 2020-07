Scrivimi una canzone, trama e trailer del film in onda martedì 21 luglio su La5 (Di lunedì 20 luglio 2020) Scrivimi una canzone, il film con in onda martedì 21 luglio alle 21:10 su La5. trama e trailer del film. Martedì 21 luglio 2020 sul canale La5 (canale 30 del digitale terrestre) andrà in onda il film “Scrivimi una canzone“. Si tratta di una commedia romantica diretta da Marc Lawrence con Drew Barrymore e Hugh Grant nei panni dei protagonisti. L’appuntamento con il film è alle 21:10 circa su La5. Il film (Music and Lyrics in inglese) è uscito al cinema nel 2007 incassando circa 145,9 milioni di dollari in tutto il mondo. In Italia il film ha incassato circa 3,8 milioni ... Leggi su dituttounpop

