Sampdoria, si ferma D’Amico: microfrattura al piede per l’attaccante palermitano (Di lunedì 20 luglio 2020) Si ferma Felice D'Amico.Il giovane attaccante della Sampdoria, nel corso della seduta di allenamento di sabato, ha rimediato una microfrattura al piede destro. È per questa ragione che il talentuoso classe 2000 non era tra i convocati per la sfida contro il Parma e sarà anche costretto ad essere assente per il derby contro il Genoa. Un brutto stop per il palermitano, che dopo il lockdown era riuscito a collezionare qualche minuto di gioco subentrando nel corso dei match contro SPAL e Atalanta. Il giocatore ha ad ogni modo già iniziato il programma di riabilitazione.Sampdoria, il palermitano Felice D'Amico: "La Gumina un modello da seguire. Idolo? Prima mi ispiravo a Neymar, adesso dico Cassano" Leggi su mediagol

