Sacchi si ricrede: Non pensavo Pioli fosse moderno (Di lunedì 20 luglio 2020) L'ex ct ed ex tecnico del Milan sulla Gazzetta scrive: 'Conosco Stefano Pioli da tempo, l'ho sempre stimato come un'ottima persona, lo pensavo un tecnico bravo ma non moderno. Oggi non solo possiede ... Leggi su sportevai

Ultime Notizie dalla rete : Sacchi ricrede Sacchi: Non pensavo Pioli fosse moderno | Calcio | Calcio Sportevai.it