Recovery Fund, sempre più vicino un accordo. Per Merkel e Macron c’è speranza. E anche Conte ora è ottimista (Di lunedì 20 luglio 2020) Al quarto giorno di vertice, dopo una notte di trattative proseguite fino alle 6 del mattino, tra i leader europei si fa strada l’ottimismo. Che siano speranze concrete o tentativi di dare l’ultima spinta ai partner verso il raggiungimento di un’intesa, sia la cancelliera tedesca Angela Merkel sia il presidente francese Emmanuel Macron – grandi mediatori di questo Consiglio straordinario – dicono di vedere la possibilità di un accordo sul Recovery Fund. Pur mantenendosi molto prudenti perché non c’è ancora nulla di definito. anche secondo il premier italiano Giuseppe Conte “stanotte c’è stata ... Leggi su lanotiziagiornale

