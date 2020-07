Pierluigi Diaco colpo duro da incassare, cancellato “Io e Te” e lui sui social spiega quali mosse intende compiere (Di lunedì 20 luglio 2020) Pierluigi Diaco ha trascorso questi ultimi mesi a reagire agli attacchi sui social che gli venivano fatti dopo che nella sua trasmissione “Io e te” che va in onda il pomeriggio su Rai 1 non è piaciuto per alcune esternazioni. Pierluigi Diaco e il suo modo di fare Pierluigi Diaco è un ottimo padrone di casa che sa stare in video molto bene e che piace tanto ma, nello stesso tempo, è così vero e diretto che se ha qualcosa da dire la dice a prescindere da chi sia il suo destinatario e che l’Italia lo stia guardando e sentendo perché in quel momento è in onda. Se questo, da una parte, è un pregio perché la gente lo può conoscere come in realtà è senza artefici e ... Leggi su baritalianews

DavideGiac : RT @rtl1025: ?Alle 7.10, gli editoriali di @DavideGiac, in #nonstopnews! Vi aspettano @GiusiLegrenzi @fulviogiuliani Pierluigi Diaco, siete… - GiusiLegrenzi : RT @rtl1025: ?Alle 7.10, gli editoriali di @DavideGiac, in #nonstopnews! Vi aspettano @GiusiLegrenzi @fulviogiuliani Pierluigi Diaco, siete… - rtl1025 : ?Alle 7.10, gli editoriali di @DavideGiac, in #nonstopnews! Vi aspettano @GiusiLegrenzi @fulviogiuliani Pierluigi D… - simonabastiani : Pierluigi Diaco, dopo non essere apparso nei palinsesti Rai 2020-2021, si sfoga su Twitter e poi si cancella… - silviodifede : Pierluigi Diaco fuori dai palinsesti Rai e si cancella dai social: 'La vita è altrove'. D'accordo: basta che la tua… -