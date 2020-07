Per Naya Rivera è amore assoluto: i tributi commossi dall’ex Big Sean a Ryan Murphy e alla madre di Cory Monteith (Di lunedì 20 luglio 2020) Non capita così spesso che la morte di una personalità di Hollywood scateni una tale ondata di dolore diffuso. Se talvolta il dispiacere dei fan può essere sbrigativamente ricondotto al fascino dell'immagine idealizzata del proprio beniamino, lo stesso non può dirsi per le esternazioni di amici e colleghi della persona scomparsa. Il caso di Naya Rivera ne è una chiara dimostrazione. Nei giorni trascorsi dalla sua sparizione e dal ritrovamento del suo cadavere nel lago Piru, in California, non vi è stata alcuna traccia di messaggi preconfezionati e frasi fatte. Il dolore genuino manifestato sui social dagli showrunner di Glee e Step Up, come anche dai membri dei rispettivi cast, raccontano di una donna e di un'interprete capace di essere qualcosa in più di una presenza fisica su un ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Per Naya Per Naya Rivera è amore assoluto: i tributi commossi dall’ex Big Sean a Ryan Murphy e alla madre di Cory Monteith OptiMagazine Naya Rivera: la madre di Cory Monteith ricorda l’attrice. Le toccanti parole

Sono passati pochi giorni (il 13 luglio precisamente) dal ritrovamento del corpo di Naya Rivera e dall’ufficialità della sua morte. L’attrice famosissima per aver interpretato Santana Lopez in Glee, p ...

Ritrovato un corpo nel lago Piru: è Naya Rivera

Non volevamo crederci, non eravamo pronti a crederci. Avremmo accettato qualsiasi altra spiegazione, finanche illogica, per la scomparsa di Naya Rivera. Tutto pur di non accettare il peggiore e più ...

Sono passati pochi giorni (il 13 luglio precisamente) dal ritrovamento del corpo di Naya Rivera e dall’ufficialità della sua morte. L’attrice famosissima per aver interpretato Santana Lopez in Glee, p ...Non volevamo crederci, non eravamo pronti a crederci. Avremmo accettato qualsiasi altra spiegazione, finanche illogica, per la scomparsa di Naya Rivera. Tutto pur di non accettare il peggiore e più ...