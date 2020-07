Omicidio Cerciello, il collega Varriale: “Mostrammo il distintivo” (Di lunedì 20 luglio 2020) In aula in Tribunale a Roma Andrea Varriale, il collega del vicebrigadiere ucciso Mario Cerciello Rega, ha lasciato la sua deposizione dei fatti nel corso del processo che vede imputati i ragazzi americani Finnegan Elder e Gabriel Natale Hjorth. Varriale in aula afferma: “Ci siamo avvicinati e abbiamo tirato fuori il tesserino e ci siamo … L'articolo Omicidio Cerciello, il collega Varriale: “Mostrammo il distintivo” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Cerciello Omicidio Cerciello, Varriale: "Ci siamo qualificati" Adnkronos Omicidio Cerciello, il collega Varriale: “Ci siamo qualificati dicendo: carabinieri”

Carabiniere ucciso a Roma, collega Cerciello: "Mostrammo distintivo"

