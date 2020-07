Mkhitaryan rimugina: «Avremmo meritato di più contro l’Inter» (Di lunedì 20 luglio 2020) Henrikh Mkhitaryan ha parlato tramite i suoi profili social dopo il pareggio dell’Olimpico contro l’Inter Henrikh Mkhitaryan, autore del gol del momentaneo 2-1 contro l’Inter, ha parlato tramite i suoi profili social l’indomani del pareggio dell’Olimpico. «Bella partita, la squadra ha compiuto un grande sforzo la scorsa notte. Sicuramente Avremmo meritato di più, ma restiamo concentrati sulle prossime partite». Big game, big effort from the team last night. Of course we deserved more, but we keep our heads up for the upcoming matches⚽️👊🏼💛❤️🇦🇲 @OfficialASRoma #asroma #inter #romainter #micki #mickimagic #Mkhitaryan #heno #armenia ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Mkhitaryan rimugina Mkhitaryan rimugina: «Avremmo meritato di più contro l’Inter» Calcio News 24 Mkhitaryan rimugina: «Avremmo meritato di più contro l’Inter»

Henrikh Mkhitaryan, autore del gol del momentaneo 2-1 contro l’Inter, ha parlato tramite i suoi profili social l’indomani del pareggio dell’Olimpico. «Bella partita, la squadra ha compiuto un grande ...

Henrikh Mkhitaryan, autore del gol del momentaneo 2-1 contro l’Inter, ha parlato tramite i suoi profili social l’indomani del pareggio dell’Olimpico. «Bella partita, la squadra ha compiuto un grande ...