Mercato immobiliare, cresce domanda mutui a giugno (Di lunedì 20 luglio 2020) (Teleborsa) – Dopo la frenata in scia al lockdown disposto per contenere la diffusione della pandemia di Covid-19 a partire dal mese di marzo che ha impattato fortemente in negativo la domanda di nuovi mutui da parte di privati e famiglie, a giugno si consolidano chiari segnali di recupero verso una nuova normalità (+13,3% rispetto al corrispondente mese del 2019). Al contempo, la frenata sui volumi degli acquisti non si è al momento ancora riflessa sul prezzo al metro quadro degli immobili residenziali oggetto di garanzia di mutuo ipotecario, che mette a segno per il secondo trimestre consecutivo un andamento positivo e una crescita del +6% nel corso del secondo trimestre dell'anno, dopo un +1,9% registrato nel I trimestre. Ricordiamo che veniamo da una crisi immobiliare che dura da oltre 10 ...

