Mantova, cadavere galleggiava nelle acque di un canale: recuperato (Di lunedì 20 luglio 2020) Mantova, cadavere galleggiava nelle acque di un canale: recuperato. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Forse ha avuto un malore galleggiava nel canale Virgilio a Medole (Mantova) il cadavere di un 38enne marocchino recuperato questa mattina dai vigili del fuoco. Dopo l’allarme lanciato da un agricoltore stamane passate le 9, sul posto sono intervenuti … L'articolo Mantova, cadavere galleggiava nelle acque di un canale: recuperato proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

