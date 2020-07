Lazio, Milinkovic-Savic: «Scudetto? Non è impossibile» (Di lunedì 20 luglio 2020) Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro la Juventus Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro la Juventus. «Purtroppo abbiamo perso un po’ di punti prima ma abbiamo sempre l’obiettivo di venire qua e giocare senza paura. Una vittoria? Noi proviamo a fare la miglior partita, poi vediamo se possiamo vincere. Scudetto? Noi ancora non accettiamo che sia una missione impossibile, siamo venuti qua per giocarla ancora, c’è questa gara e altre quattro e proveremo a vincerle tutte». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

