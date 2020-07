La NASCAR dice addio alle porte chiuse. O quasi (Di lunedì 20 luglio 2020) La NASCAR rinuncia alle porte chiuse? In parte si. Nelle prossime gare, infatti, i tracciati che ospiteranno le berline americane saranno aperti ad un numero limitato di spettatori. Non tutti: ci sono infatti dei circuiti che vieteranno gli ingressi ai fan. Ma è ormai evidente come il campionato si stia lentamente avviando verso la normalità. La gara del Texas di ieri sera ha accolto un numero considerevole di fan. Stesso discorso per la All Star Race, disputatasi mercoledì a Bristol. Questo giovedì, la gara del Kansas sarà invece a porte chiuse, così come le due corse in Michigan in agosto. porte aperte, invece, per New Hampshire e per le due manche di Daytona. E forse anche per Dover, alla fine del prossimo mese. ... Leggi su sport.periodicodaily

