La crisi siamo noi. Un declino lungo trentanni (Di lunedì 20 luglio 2020) Caro HuffPost,sì, la crisi siamo noi. Il declino dell’Italia, o per meglio dire il suo impoverimento in confronto ai paesi vicini, ha soprattutto ragioni interne. Per la diagnosi credo occorra guardare meglio alla nostra storia. siamo andati in cerca di colpevoli esterni quando la spiegazione era hidden in plain sight, sotto gli occhi come la lettera rubata del racconto di Edgar Allan Poe.Da quasi trent’anni, da ben prima dell’euro, il livello di benessere degli italiani non cresce (il reddito disponibile delle famiglie, nei dati). Dunque è stato qualcosa negli anni ’90 a cambiare il corso degli eventi. Guarda caso, nel 1992 lo Stato italiano ha sfiorato la bancarotta e il vecchio sistema politico è crollato.Avevamo sperato, allora, che dal patatrac si sprigionassero energie ... Leggi su huffingtonpost

