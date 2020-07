iPhone 11 Pro a 2 Euro su YouTube – La truffa sbarca in Video (Di lunedì 20 luglio 2020) Vi avevamo già parlato della truffa degli iPhone a 2 Euro, nelle sue infinite varianti. Siti online che descrivevano magazzini in fiamme (e non al Largo dei Bastioni di Orione) pieni di iPhone con le scatole un po’ bruciacchiate da regalare Ho visto cose che voi umani non potete neppure immaginare… lo vuoi questo iPhone 11 Pro usato a due Euro per rivederle con comodo in HD?Video su YouTube con persone assolutamente inventate pronte a giurare di aver ricevuto il dono, pagine Facebook, pagine VKontakte, SMS, post su Telegram e WhatsApp… la scelta è molteplice. E deriva dalla ormai celebre memoria da pesce rosso del Bufalaro, della quale vi mostreremo ora una diapositiva liberamente tratta da un collage di messaggi ... Leggi su bufale

juan4528 : iPhone 11 Pro vida - SammyV6S : @virginmedia iPhone 11 Pro, iOS 13.5.1 - AshleyLeRae : @SOUNDSUPREMEIAM iphone 11 pro max - bergonzi89 : RT @GeofroyNana: iPhone 21 Pro - Eliana85594332 : RT @GeofroyNana: iPhone 21 Pro -

Ultime Notizie dalla rete : iPhone Pro iPhone 12 sarà molto più veloce grazie a questa nuova caratteristica GQ Italia iPhone SE, Apple ci ha preso di nuovo: un successo studiato a tavolino

al fianco ovviamente di iPhone 11 (che è lo smartphone più venduto al mondo) e 11 Pro e Pro Max: alcuni utenti del robottino che normalmente non avrebbero valutato un melafonino, si sono fatti ...

Apple centra l’obiettivo, iPhone SE 2020 ha ottenuto un enorme successo

In base ai nuovi dati condivisi da Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), l’iPhone SE 2020 è un dispositivo molto popolare e continua a registrare un gran numero di vendite. Con questo modell ...

al fianco ovviamente di iPhone 11 (che è lo smartphone più venduto al mondo) e 11 Pro e Pro Max: alcuni utenti del robottino che normalmente non avrebbero valutato un melafonino, si sono fatti ...In base ai nuovi dati condivisi da Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), l’iPhone SE 2020 è un dispositivo molto popolare e continua a registrare un gran numero di vendite. Con questo modell ...