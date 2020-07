Il sindaco di Roccella Jonica: "Qualcuno mi dica cosa fare con i ragazzi migranti positivi" (Di lunedì 20 luglio 2020) Il tempo scorre, gli sbarchi continuano, i cittadini si preoccupano, la polemica politica fa da sottofondo incessante, ma quello che manca sono “regole certe sulle procedure da seguire”. A chiederle con forza allo Stato è uno dei sindaci in prima linea nell’estate del “Covid da importazione”. Vittorio Zito, primo cittadino di Roccella Jonica, il comune della Locride alle prese con l’arrivo di barconi di migranti – l’ultimo la notte del 12 luglio scorso – e con la permanenza di 23 ragazzini “che hanno negli occhi la tristezza della fuga dalla propria casa, il dolore per quello che hanno visto e la paura per il futuro”.Ad oggi la situazione resta aperta. Mentre i migranti adulti sono stati trasferiti al Celio di Roma, i ... Leggi su huffingtonpost

Ma servono regole certe che valgano per tutti”. Nonostante la vicinanza tra Roccella Jonica e Riace, Zito non si sente un novello Mimmo Lucano, il sindaco celebrato in tutto il mondo per il suo ...

“I nuovi casi registrati – è quanto dichiara in una nota il sindaco di Roccella Jonica, Vittorio Zito, riguardano due dei minori ospitati e che gli stessi risultano essere asintomatici all’ultima ...

Ma servono regole certe che valgano per tutti". Nonostante la vicinanza tra Roccella Jonica e Riace, Zito non si sente un novello Mimmo Lucano, il sindaco celebrato in tutto il mondo per il suo ...