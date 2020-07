Grillo e quell'incidente mortale: "Rimuova i resti della sua Chevrolet" (Di lunedì 20 luglio 2020) Luca Sablone Il sindaco di Limone protesta contro il comico genovese per il rottame dimenticato: "Bisogna avere rispetto per i morti, ma molti fanno le foto come se fosse un'attrazione" Una data che sicuramente Beppe Grillo non dimenticherà mai: 7 dicembre 1981. Il fondatore del Movimento 5 Stelle si rese protagonista di un gravissimo incidente che causò la morte di tre persone e la sua successiva condanna, per omicidio colposo, a 14 mesi di reclusione con il beneficio della condizionale e della non iscrizione. A perdere la vita furono il 45enne Renzo Giberti, la moglie Rossana Quartapelle 33enne e il figlio Francesco di 9. Ma i segni del dramma restano ancora visibili, considerando che il telaio di ferro e ruggine della vecchia Chevrolet K5 Blazer - incastrato ... Leggi su ilgiornale

RobHeart16 : @grillo_parla @MaurizioSacco Non ha aggiustato alcunché. Capisco quell' 'adesso'che può lasciare intendere un' Qui… - mamengoli : @NicolaPorro @CorradoOcone Suppongo sia quell’idiozia propagandata da Grillo e da quelli che ci hanno creduto e che… - ValdanoMarco : @Alessandra__bb Invece di pensare Salvini che è diventato il vostro incubo peggiore pensare al vostro mentore e mae… - magicaGrmente22 : @VotersItalia @ombrysan @beppe_grillo @RiccardoFortin La povertà è brutta. Ma serve. Loro semplicemente decidono di non essere quell'utile. - enzostudio2000 : @beppe_grillo Spero che paghi di tasca tua tutta l'approssimazione che ha contraddistinto questo tempo, con quell'a… -

Ultime Notizie dalla rete : Grillo quell Grillo e quell'incidente mortale: "Rimuova i resti della sua Chevrolet" il Giornale Grillo e quell'incidente mortale: "Rimuova i resti della sua Chevrolet"

Una data che sicuramente Beppe Grillo non dimenticherà mai: 7 dicembre 1981. Il fondatore del Movimento 5 Stelle si rese protagonista di un gravissimo incidente che causò la morte di tre persone e la ...

"Grillo rimuova il rottame del suo Suv dalle montagne di Limone: è un pericolo"

Sono quasi quarant'anni che quella vecchia Chevrolet è abbandonata tra le rocce a Limone Piemonte, al confine tra Italia e Francia. E' la macchina con cui Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stell ...

Una data che sicuramente Beppe Grillo non dimenticherà mai: 7 dicembre 1981. Il fondatore del Movimento 5 Stelle si rese protagonista di un gravissimo incidente che causò la morte di tre persone e la ...Sono quasi quarant'anni che quella vecchia Chevrolet è abbandonata tra le rocce a Limone Piemonte, al confine tra Italia e Francia. E' la macchina con cui Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stell ...