Genoa-Sampdoria, chiesta variazione d'orario: la situazione (Di lunedì 20 luglio 2020) Il consigliere politico Stefano Anzalone ha chiesto alla Lega Serie A di anticipare l'orario d'inizio di Sampdoria-Genoa Stefano Anzalone, consigliere delegato allo sport del Comune di Genova, ha annunciato ai microfoni di Telenord di aver richiesto alla Lega Serie A una variazione dell'orario d'inizio del derby fra Sampdoria e Genoa, in programma mercoledì 22 luglio alle ore 21,45. «Abbiamo scritto alla Lega Calcio di Serie A per chiedere l'ingresso di una parte di tifosi, non c'e stata risposta ma abbiamo saputo che sino a settembre non sarà possibile. Per quanto riguarda invece la richiesta di anticipo dell'orario siamo possibilisti. Abbiamo avuto indiscrezioni in merito ed ora attendiamo la risposta ...

