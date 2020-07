Finale Playoff Serie C, Reggio Audace-Bari: allerta massima per l’ordine pubblico (Di lunedì 20 luglio 2020) allerta massima per l’ordine pubblico in occasione della Finale Playoff della Serie C in programma mercoledì alle 20:45 a Reggio Emilia tra Reggio Audace e Bari. In palio c’è la Serie B e proprio per l’importanza della promozione, per entrambe le tifoSerie, la Questura di Reggio Emilia sta lavorando a stretto contatto coi colleghi di Bari per prevenire possibili tensioni. Stando alle ultime informazioni raccolte dalla polizia, infatti, alcune centinaia di tifosi pugliesi potrebbero organizzarsi all’esodo in Emilia per sostenere i propri beniamini. Nella giornata di domani è previsto un vertice in ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Finale Playoff Serie C, finale playoff: la designazioni arbitrale. Reggiana-Bari affidata a Paterna TUTTO mercato WEB UFFICIALE LBA - Mattia Udom nuovo giocatore della Happy Casa Brindisi

Happy Casa Brindisi comunica di aver stretto un accordo annuale con l’atleta Mattia James Udom, ala italiana di 200 cm per 104 kg in forza alla Scaligera Verona nelle ultime tre stagioni sportive. Nat ...

Paterna, fischietto teramano nella finale play off C

TERAMO – Uno spicchio di Teramo ci sarà, mercoledì 22 luglio, nella finale play off tra il Bari dell’ex tecnico Vivarini e il Reggio Audace, che designerà la quarta squadra promossa in Serie B: è ...

