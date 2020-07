Escort positiva al Covid in Sicilia, individuati 2 clienti: polizia a caccia degli altri (Di lunedì 20 luglio 2020) Una vera e propria caccia ai clienti di una è in corso in provincia di Ragusa, in Sicili. La polizia locale di Modica ha già individuato due uomini che avevano incontrato una giovane squillo peruviana ... Leggi su leggo

Corriere : Escort positiva a Modica, l’appello ai clienti: «Fate il test, le mogli non sapranno» - Open_gol : A Modica c’è chiaramente imbarazzo: al tampone, infatti, dovrebbero sottoporsi non solo i clienti della escort ma a… - fattoquotidiano : Escort positiva al Covid ricoverata in Umbria, ha lavorato a Modica. L’azienda sanitaria: “Chi l’ha incontrata lo s… - Piero42395724 : RT @intuslegens: «Escort positiva». «Cameriere positivo» Gente entrata in contatto con migliaia di persone. E i malati, dove sono? Non esis… - sandromerg : RT @intuslegens: «Escort positiva». «Cameriere positivo» Gente entrata in contatto con migliaia di persone. E i malati, dove sono? Non esis… -