Don Marino Genova condannato per abusi ma continua a esercitare il ministero (Di lunedì 20 luglio 2020) Francesca Galici condannato in Appello per abusi, Don Marino Genova continua a esercitare il ministero; parrocchia e Diocesi chiamate al risarcimento danni in Cassazione Nonostante l'impegno di Papa Francesco contro la pedofilia nella Chiesa, ci sono ancora alcuni dettagli che meriterebbero di essere verificati con maggiore attenzione. Lo dimostra il caso di don Marino Genova, il parroco condannato nel 2019 a 6 anni di reclusione dalla Corte d'Appello di Campobasso per aver abusato di una ragazzina per anni, facendo leva sull'ascendente di cui godeva su di lei. nodo 1800299Oggi, come riporta Il Messaggero, don Marino Genova continua a svolgere il ... Leggi su ilgiornale

Don Marino Genova violentò una 13enne, fa ancora il prete

Condannato in appello a 4 anni e 10 mesi per violenza su minore, Don Marino Genova fa ancora il sacerdote presso una parrocchia nel Lazio. Don Marino Genova indossa gli abiti religiosi, nonostante la ...

