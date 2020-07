Diritti tv, il piano di De Laurentiis: una gestione autonoma della Serie A (Di lunedì 20 luglio 2020) Una gestione in autonomia della Lega Serie A dei Diritti tv nazionali e internazionali, con fondi di private equity come finanziatori e non come partner. Questa l’idea di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, presentata ai dirigenti delle altre squadre nel corso di un pranzo a Roma. Secondo il progetto del patron partenopeo, la Serie A rivestirebbe il ruolo di editore di una società di produzione che curerebbe la diretta delle partite, una sorta di magazine, con i prodotti ancillari da rivendere a tutti gli operatori del mercato. Un modello di business – sottolinea l’Ansa – non diverso da quello presentato un anno fa da Mediapro. Leggi su sportface

sportface2016 : Diritti tv, l'idea di De Laurentiis - Diego31883 : RT @cmdotcom: #Dirittitv , la Lega si 'libera' di Sky e diventa produttore della #SerieA ? I dettagli del piano di #DeLaurentiis https://t.… - Angelredblack1 : RT @cmdotcom: #Dirittitv , la Lega si 'libera' di Sky e diventa produttore della #SerieA ? I dettagli del piano di #DeLaurentiis https://t.… - sportli26181512 : Diritti tv, la Lega si 'libera' di Sky e diventa produttore della Serie A? I dettagli del piano di De Laurentiis: L… - Juve18937091025 : RT @cmdotcom: #Dirittitv , la Lega si 'libera' di Sky e diventa produttore della #SerieA ? I dettagli del piano di #DeLaurentiis https://t.… -