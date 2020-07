Da Parma: "Squadra in crisi e tutti in bilico, prima del Napoli va fatto un esame di coscienza" (Di lunedì 20 luglio 2020) Alberto Rugolotto, giornalista di Tv Parma, si è così espresso nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Mai come ieri il Parma ha dimostrato tutta la sua discontinuità, la caratt ... Leggi su tuttonapoli

Agenzia_Ansa : Un positivo al Coronavirus nel Parma, squadra in isolamento #ANSA - Shellshoker7 : @Teo__Visma La cosa veramente ridicola è che la prima squadra tra le prima 7 che ha beccato Conte è stata proprio l… - lordpeto : @AceccKramer @luca7goldenwing No kramer, erano perdentoni inside, ci cantavano non vincete mai i tutti gli stadi.… - kermvinoJFC : 80 Milioni sto frigorifero. In Inghilterra sono malati, spero che qualche loro squadra faccia la fine della Fiorent… - LoreTheGoalie : @saporati20 @Andrea72514943 @917BasilStreet 1999-00, 3 giocatori per squadra Fiorentina: Toldo, Rui Costa, Batistut… -