Coronavirus, Ricciardi: 'Servono più controlli e più sanzioni' (Di lunedì 20 luglio 2020) commenta 'Servono più controlli, ma soprattutto applicare sul serio le sanzioni. Purtroppo vedo che le multe sono lo zero virgola qualcosa rispetto al numero delle persone fermate. Così non va'. ... Leggi su tgcom24.mediaset

Purtroppo vedo che le multe sono lo zero virgola qualcosa rispetto al numero delle persone fermate. Così non va". Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, afferma alla ...ROMA - "Servono più controlli, ma soprattutto applicare sul serio le sanzioni. Purtroppo vedo che le multe sono lo zero virgola qualcosa rispetto al numero delle persone fermate. Così non va". Lo dice ...