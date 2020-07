Bikini delle star su Instagram, parte 2: luglio 2020 (Di lunedì 20 luglio 2020) luglio col bene che ti voglio, il Bikini porterà. La parafrasi della celebre canzone italiana dedicata al secondo mese estivo serve a introdurre il secondo rounde delle star in Bikini su Instagram. Come ogni anno, l'estate, tra i suoi vantaggi ha anche quello di far sì che sul social fotografico aumentino in modo esponenziale gli scatti delle vip in due pezzi. Certo, anche il costume intero può andar bene, ma certo il Bikini è più iconico (e ha una storia più interessante per gli appassionati di moda). L'estate 2020 è più particolare del solito, a causa della pandemia che ancora oggi sta costringendo alcuni Paesi al lockdown, ma già a partire da giugno le ... Leggi su gqitalia

sedmagis : RT @ElySiosopulos: Pompei, Venere in bikini - L'opera sarebbe antecedente alle immagini delle fanciulle in bikini ritratte nei mosaici di P… - ElySiosopulos : Pompei, Venere in bikini - L'opera sarebbe antecedente alle immagini delle fanciulle in bikini ritratte nei mosaici… - filombria : @__waterlilies__ Però qualche volta dico 'faccio i bagni a mare', fa molto ragazze in bikini delle spiagge di Rimini degli anni 70 - LuigiBigio : Habemus datam!!! ?? BIKINI ARMORS part III sarà disponibile su - justcallme_sug : Ilary è la regina di queste cose (anche se rientra già nei vip maggiori): va a pescare delle citazioni degne del mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Bikini delle «Che pesca», Giulia Provvedi curve da sballo strizzate nel micro bikini: «Una sirenetta!» UrbanPost Eleonora Boi | La bellezza si tinge di rosa, la foto in bikini è da urlo

Non mancano, però, gli scatti in bikini. L’ultima foto in costume incanta i seguaci ... Bollente non soltanto per via delle temperature elevate. A salire, con scatti del genere, sono anche le velleità ...

Nicki Minaj a 37 anni è incinta del suo primo figlio: la foto del pancione

Tre foto da Maria Antonietta pop per annunciare al mondo la sua prima gravidanza Nicki Minaj, 37 anni, rivela di essere incinta del suo primo figlio mentre condivide un'immagine del suo pancione (anzi ...

Non mancano, però, gli scatti in bikini. L’ultima foto in costume incanta i seguaci ... Bollente non soltanto per via delle temperature elevate. A salire, con scatti del genere, sono anche le velleità ...Tre foto da Maria Antonietta pop per annunciare al mondo la sua prima gravidanza Nicki Minaj, 37 anni, rivela di essere incinta del suo primo figlio mentre condivide un'immagine del suo pancione (anzi ...