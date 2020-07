Bar Refaeli, guai per la modella israeliana: condanna per evasione fiscale (Di lunedì 20 luglio 2020) guai in vista per Bar Refaeli. La modella israeliana dovrà scontare nove mesi di servizi sociali per reati di evasione fiscale Non è un bel periodo per Bar Refaeli. La bellissima modella israeliana è stata infatti accusata per ben quattro reati di natura fiscale, che le costeranno una pena decisamente grave. La 35enne dovrà prestare … L'articolo Bar Refaeli, guai per la modella israeliana: condanna per evasione fiscale proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Bar Refaeli Bar Refaeli condannata ai servizi sociali per evasione fiscale la Repubblica Evasione fiscale, la modella israeliana Bar Refaeli condannata a 9 mesi di lavori sociali

La top model Bar Refaeli dovrà prestarsi a nove mesi di lavori sociali dopo l’accordo con un tribunale israeliano. La 35enne star era accusata di aver sottratto al fisco, con la complicità dei ...

