Amber Heard: “Johnny Depp ha minacciato più volte di uccidermi” (Di lunedì 20 luglio 2020) Novità sulla disputa tra gli ex coniugi Amber Heard e Johnny Depp. Nelle ultime ore è trapelata una dichiarazione della star di Aquaman nel processo che Depp ha intentato contro il noto tabloid inglese The Sun per averlo additato come “un uomo che picchiava le donne”. Stanco dei continui commenti negativi sul suo conto il … L'articolo Amber Heard: “Johnny Depp ha minacciato più volte di uccidermi” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

stanzaselvaggia : Se hai avuto una relazione tossica, nulla di quello che stai leggendo su Johnny Depp e Amber Heard riuscirà a stupirti. - Corriere : Amber Heard: «Johnny Depp minacciò più volte di uccidermi» - ilfoglio_it : Il divorzio tra Johnny Depp e Amber Heard, ultime star del matrimonio rovente. Quanto sarebbe bello litigare, anche… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Johnny Depp vs. Amber Heard: 'Lui ha una doppia personalità che chiama il Mostro' - vitt3708 : RT @IR0NLANG: Amber Heard è proprio un clown scappato dal circo raga mamma mia Qualcuno le dica di smettere di sparare stronzate che tanto… -