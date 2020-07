“Ah ma non sei sola!”. Bianca Guaccero nella sua bella Puglia. Ma i fan notano un curioso particolare: “Hai trovato l’amore!” (Di lunedì 20 luglio 2020) Sempre pazzesca Bianca Guaccero che, come molte altre colleghe, è andata ufficialmente in ferie. Al termine della seconda edizione di Detto Fatto, rivelatasi un grandissimo successo, la conduttrice ha deciso di concedersi una meritata vacanza. Questo non significa che la bella Bianca sia scomparsa dai radar, anzi: ai fan più attenti non sfuggono i suoi movimenti su Instagram e se fino a qualche giorno fa si poteva ipotizzare che la sua fosse una vacanza da single insieme alle amiche di una vita, nelle ultime ore le cose sembrerebbero essere cambiate. Eppure c’è qualcosa che non torna… a dare però l’idea che ci sia qualcuno nella vita della Guaccero ci hanno pensato una serie di stories condivise dalla stessa conduttrice, he mostrano ... Leggi su caffeinamagazine

rubio_chef : Malattie psichiche? Conclamato disturbato? Solo perché cerco di avere un confronto con chi difende l’indifendibile?… - borghi_claudio : @INotizie24 Ah, i soldi si REQUISISCONO sul mercato. Va bene. Non ho altro da aggiungere. - civati : Ma se vado al governo per mandare via Salvini posso cancellare i suoi decreti? Ah, no? Non posso? #abolitequeidecreti - clarabella58ooo : @_Maka72 @matteosalvinimi Bravo! Ora speriamo non ti serva (ad esempio) andare in ospedale, non un medico, non un i… - AURORASENEFREGA : RT @thisiisnothend: posso sputtanare chi smette di seguirmi solo perché non ricambio??? ah no???? non posso???? -

Ultime Notizie dalla rete : “Ah non L'emergenza vista dai vignettisti Policymakermag