WhatsApp, ecco il trucco per sapere subito se qualcuno ti sta spiando (Di domenica 19 luglio 2020) Apri il menu a tendina che trovi in alto a destra, quello coi tre classici punti in verticale. Troverai la possibilità di accedere a WhatsApp Web, ovvero la versione per desktop dell’applicazione di messaggistica verde. Cliccandovi sopra, comparirà un QR code che, inquadrato con un lettore apposito (la maggioranza degli smartphone ne ha uno integrato nella fotocamera, WhatsApp stesso permette di inquadrare il codice), si collegherà al vostro computer aprendovi la schermata desiderata. A quel punto, tornate sul vostro smartphone e ripetete il procedimento. Stavolta, cliccando su “WhatsApp Web” vi si aprirà una lista dei dispositivi collegati, che forse avete sottovalutato. E sì, qualcuno potrebbe spiarvi. Già, perché in molti non si sono accorti ... Leggi su howtodofor

kissehossou : Whatsapp: +22998242724; Per la vita, a volte c'è saper vivere per rimanere sulla strada giusta. Ecco perché sono qu… - Paolo_Isetti : #WhatsApp come #PayPal: ecco l’ultima novità della #chat...???? La chat di messaggistica lancia la sua #piattaforma… - htp_siwon : @yukalyght Ecco qua, vengo su whatsapp a piangerti in chat - alessandrarufi1 : Ma Che problemi avete con le spunte WhatsApp, addio alle spunte blu nei messaggi vocali: ecco come funziona - lightmoon972 : RT @NunziaMarciano: Una volta uscivo con uno che, quando litigavamo, i messaggi “subliminali” me li mandava aggiornando lo stato di whatsap… -