Viva Giorgio Morandi, viva Buzz Aldrin, viva i secondi del mondo (Di domenica 19 luglio 2020) I hope that someone gets my I hope that someone gets my I hope that someone gets my message in a bottle L’anniversario è per i comuni mortali, quando sei immortale non ti si può che considerare sempre vivo e presente. E allora 20 luglio 2020: buon compleanno a Giorgio Morandi per i suoi 130 anni.Sconfiggere l’oblio e raggiungere l’universalità grazie ad un’arte intima e sobria (e ad una vita per niente mondana), è davvero notevole. Le nature morte riservate e toccanti di questo immenso artista, le sue bottiglie animate della loro stessa essenzialità, sembrano farsi largo nel caos dei nostri giorni in modo totalmente opposto all’abitudine corrente. Laddove risulta necessario urlare per farsi ascoltare, per soverchiare con la propria violenza l’interlocutore, oppure vomitare in modo ... Leggi su huffingtonpost

Fabrizio Miracolo in corsa alle Regionali? Italia Viva lo candida: “E’l’uomo giusto per rappresentare Viareggio”

Le elezioni regionali si avvicinano e per questo Italia Viva si presenta dando appoggio ad Eugenio Giani ed alla coalizione del centrosinistra. “In comune accordo con i coordinatori versiliesi e lucch ...

