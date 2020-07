Vertice Ue, l'Olanda non cede sui sussidi. E Orban attacca Rutte (Di domenica 19 luglio 2020) Restano distanti le posizioni dei leader europei, al Vertice Ue per raggiungere un accordo sulla risposta alla crisi economica scatenata dalla pandemia di Coronavirus . Due giorni non sono bastati ... Leggi su quotidiano

petergomezblog : Recovery fund, nuova proposta di Michel: meno sussidi e più prestiti, “freno di emergenza” sui piani nazionali. Ola… - Agenzia_Ansa : Vertice Ue: in corso un incontro di Conte con Rutte (Olanda) e von der Leyen #ANSA #verticeue #coronavirus - repubblica : Oggi su Rep: ?? Vertice all'Aia, il diktat dell’Olanda: “Eliminate Quota 100”. Conte: non siete la troika [dal nostr… - Giammo3 : RT @Giammo3: @lucianoghelfi Anche la stampa olandese è contro #Rutte: «Rutte è visto come un dormiente al vertice dell'UE: “Il pasticcio è… - fasanellisimone : RT @sole24ore: Vertice Ue, #Conte: 'Con premier #Olanda scontro durissimo' - Video -