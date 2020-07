Trono over, Gemma rifiuta Nicola: lo sfogo di lui VIDEO (Di domenica 19 luglio 2020) Con la sospensione estiva di Uomini e Donne in molti si sono chiesti che fine abbia fatto la tanto criticata coppia Nicola Vivarelli- Gemma Galgani: a togliere i dubbi ci pensa Sirius. Il corteggiatore 26enne di Gemma Galgani, Nicola Vivarelli, ha deciso di rompere il silenzio sulla situazione attuale con la dama 70enne e in … L'articolo Trono over, Gemma rifiuta Nicola: lo sfogo di lui VIDEO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

taegolino : @over_usinfinity Il trono del muori :') - lamescolanza : UeD Aurora del Trono Over, l’amicizia con Veronica: “Mi sono commossa..” - Il Decoder - Grigiopel : RT @tinapica88: Mi vedrete tra qualche anno a uomini e donne trono over. Io ve lo dico. - fabiano76bed : RT @tinapica88: Mi vedrete tra qualche anno a uomini e donne trono over. Io ve lo dico. - BobApril04 : @tinapica88 Se è 'Trono Over' fra MOLTI anni. -