Traffico Roma del 19-07-2020 ore 17:30 (Di domenica 19 luglio 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione e Ben ritrovati in studio Marina riccomi a sud della capitale incolonnato il Traffico lungo via Pontina a seguito di un incidente in zona Castel di Decima fine a partire da Pomezia verso la capitale difficoltà anche sul litorale Romano code a tratti su via Litoranea tra Torvaianica e Castel Fusano e si registra in corrispondenza del settimo cancello anche un incidente resta scarso il Traffico in città ed è ancora scorrevole la circolazione lungo il raccordo anulare per quanto riguarda il trasporto pubblico questa sera per lavori di manutenzione sulla ferrovia regionale Roma Lido a partire dalle 21:30 circolazione interrotta tra Acilia e col In alternativa possono essere utilizzate le linee bus 040 60 70 circolo azione e regolare ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : A Roma continua il programma #StradeNuove. Oggi siamo nella periferia sud est, in via Appia Pignatelli. Si tratta d… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 19-07-2020 ore 17:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2020 ore 17:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - stormi1904 : RT @mcacciaglia64: A @roma si continua a favorire il traffico privato con autostrade in pieno centro. Appena asfaltata via del circo massim… - GiusTW : RT @mcacciaglia64: A @roma si continua a favorire il traffico privato con autostrade in pieno centro. Appena asfaltata via del circo massim… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 19-07-2020 ore 16:30 RomaDailyNews Pino Arlacchi. Ricordo di Paolo Borsellino

Ho conosciuto Paolo Borsellino nel 1982, due anni dopo l’inizio della mia amicizia e collaborazione con Giovanni Falcone, e su indicazione di quest’ultimo: dovevo assolutamente entrare in contatto con ...

19 luglio 1943-1963,storia e memoria del bombardamento su Roma

Sulmona, 19 luglio– Il bombardamento su Roma del 19 luglio 1943 provocò 719 morti e 1659 feriti. Altri dati statistici sono molto superiori sia morti che feriti. Era stata la classica ultima goccia ...

Ho conosciuto Paolo Borsellino nel 1982, due anni dopo l’inizio della mia amicizia e collaborazione con Giovanni Falcone, e su indicazione di quest’ultimo: dovevo assolutamente entrare in contatto con ...Sulmona, 19 luglio– Il bombardamento su Roma del 19 luglio 1943 provocò 719 morti e 1659 feriti. Altri dati statistici sono molto superiori sia morti che feriti. Era stata la classica ultima goccia ...