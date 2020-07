Tornatene al tuo paese sulla sedia a rotelle! È uno degli affettuosi inviti rivolto a un’atleta di origine rumena (Di domenica 19 luglio 2020) Come predica il Vangelo questo il suggerimento dei vicini di casa alla campionessa di basket disabile. Una ricercatrice, invece, ha scoperto la cura per il Covid-19 usando una proteina contenuta nel latte materno, notando che i bambini ne sono immuni. C’è chi protesta contro il governo che, per proteggere i cittadini, impedendo gli assembramenti, in pratica li priva della libertà di ammalarsi. Grazie a questa dittatura sanitaria siamo, infatti, il solo paese al mondo ch’è riuscito a contenere il contagio. Assieme a tanti credenti l’Italia ha, però, anche geni e benefattori. Noi siamo fatti così. Calenda racconta di aver visto la ministra dell’Istruzione in aeroporto saltare la fila Alle elementari la scolaresca lo avrebbero bollato come sporca spia e non se lo sarebbe più tolto di dosso. In politica ha ... Leggi su ildenaro

Come predica il Vangelo questo il suggerimento dei vicini di casa alla campionessa di basket disabile. Una ricercatrice, invece, ha scoperto la cura per il Covid-19 usando una proteina contenuta nel l ...

Quindicenne aiuta una donna per strada e un passante lo scaccia: “Mulatto, torna al tuo paese”

La mamma, Katia, è indignata. E si sfoga su Facebook: «Mio figlio ha solo 15 anni. Ha visto una donna svenire per strada, l’ha presa al volo, ha cercato di ricordare le nozioni di primo soccorso appre ...

