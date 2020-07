Temptation Island, la verità di Ciavy dopo il falò: ‘Non tenevo Valeria segregata in casa’ (Di domenica 19 luglio 2020) Valeria e Ciavy hanno affrontato il falò di confronto nella terza puntata e si sono lasciati. Ecco che cosa ha detto lui in una intervista dopo la fine del programma Uomini e Donne: Valeria e Ciavy si sono lasciati In queste settimane sta andando in onda la settima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia. Nella terza puntata di giovedì 16 luglio, abbiamo visto Ciavy chiedere il falò di confronto immediato con la fidanzata Valeria. La coppia aveva una relazione da quattro anni e si sono messi alla prova per vedere se lui era degno di fiducia. Invece, a sorpresa, nel villaggio è stata Valeria ad interessarsi ad un altro ragazzo, il tentatore ed ex corteggiatore Alessandro ... Leggi su kontrokultura

DavidMartini85 : @AlexTebi ah ecco, ti lascio alle analisi critiche di temptation island dai - fallopertee : ma perché su witty tv c'è temptation island non è il sito dei programmi di queen mary? - Skysen9 : TEMPTATION ISLAND 2020: UNA QUESTIONE DI CORNA [ TERZA PUNTATA ] - SKYSEN - IsaeChia : ‘#TemptationIsland7’, #AntonioMartello nella bufera: la testimonianza di una ragazza con cui avrebbe tradito… - zazoomblog : Antonella Elia? Arida perchè senza figli lattacco di Pietro Delle Piane a Temptation Island - #Antonella… -